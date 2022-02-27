«Стингеры» и «Джавелины» прибыли в Харьков

«Стингеры» и «Джавелины» прибыли в Харьковhttps://racurs.ua/n167687-stingery-i-djaveliny-pribyli-v-harkov.htmlРакурс
До Харкова прибув конвой з протитанковими засобами NLAW, SMAW-D, Javelin, переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger та іншою зброєю.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив волонтер Роман Донік.
Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури, — наголосив волонтер.
Складність була в тому, що груз прийшов колоною з-за кордону, був перевантажений в цивільні вантажівки (щоб не побили авіацією та ракетами і не захопили ДРГ), та з великою небезпекою доставлений в місто, — додав він.
За його словами, вже йде навчання користувачів цих військових засобів та формуються відповідні мобільні групи.
Чому пишу про це? Бо це вже не таємниця. Бо ворог повинен знати, коли він буде їхати на Харків, що під кожним кущем, є вірогідність зустріти нашого гранатометника, — наголосив волонтер.