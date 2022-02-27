«Стингеры» и «Джавелины» прибыли в Харьков

В Харьков прибыл конвой с противотанковыми средствами и другим оружием, фото: YouTube

https://racurs.ua/n167687-stingery-i-djaveliny-pribyli-v-harkov.html

Ракурс

До Харкова прибув конвой з протитанковими засобами NLAW, SMAW-D, Javelin, переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger та іншою зброєю.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив волонтер Роман Донік.

Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури, — наголосив волонтер.

Складність була в тому, що груз прийшов колоною з-за кордону, був перевантажений в цивільні вантажівки (щоб не побили авіацією та ракетами і не захопили ДРГ), та з великою небезпекою доставлений в місто, — додав він.

За його словами, вже йде навчання користувачів цих військових засобів та формуються відповідні мобільні групи.

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