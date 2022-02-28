Кличко рассказал, что будут делать с мародерами в Киеве

Виталий Кличко, фото: «Киев Онлайн»

https://racurs.ua/n167713-klichko-rasskazal-chto-budut-delat-s-maroderami-v-kieve.html

Ракурс

Київ живе в умовах воєнного стану і загрози.

Тож мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових! — наголосив він. — Ми повинні згуртуватися, як ніколи — дати відсіч і провокаціям в місті, і орді, що сюди рветься!



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Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста! — додав Кличко. — Разом вистоїмо! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше в КМДА також попередили, що автомобілі, які рухатимуться смугами громадського транспорту, вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп ворога.