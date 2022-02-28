Первая партия станций интернета Илона Маска прибыла в Украину (ФОТО)

https://racurs.ua/n167744-pervaya-partiya-stanciy-interneta-ilona-maska-pribyla-v-ukrainu-foto.html

Ракурс

Ілон Маск, американський мільярдер і засновник компанії SpaceX, підтримав Україну в непростий час для нашого народу.

Бізнесмен передав станції супутникового інтернету StarLink. Перша партія вже прибула в Україну. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах! — написав він, додавши відповідні фото.

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Нагадаємо, раніше український міністр звернувся до Маска через напад Росії на нашу державу. Він попросив забезпечити українцям доступ до супутникового інтернету.

Федоров наголосив, що поки бізнесмен намагається колонізувати Марс, Росія намагається окупувати Україну. А в час, коли ракети SpaceX успішно прилітають з космосу, російські ракети летять на українські дитячі садки та лікарні.