12 воинам присвоено звание Героя Украины — президент рассказал об их подвигах

https://racurs.ua/n167748-12-voinam-prisvoeno-zvanie-geroya-ukrainy-prezident-rasskazal-ob-ih-podvigah.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 українським воїнам. Частина з них нагороджена посмертно.

Вперше від початку війни з російсько-фашистськими загарбниками президент назвав конкретні приклади героїзму та мужності українських захисників.

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Звання Герой України присвоєно: