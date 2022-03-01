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12 воїнам присвоєно звання Героя України - президент розповів про їхні подвиги
12 воїнам присвоєно звання Героя України — президент розповів про їхні подвигиhttps://racurs.ua/ua/n167748-12-voyinam-prysvoieno-zvannya-geroya-ukrayiny-prezydent-rozpoviv-pro-yihni-podvygy.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 українським воїнам. Частина з них нагороджена посмертно.
Вперше від початку війни з російсько-фашистськими загарбниками президент назвав конкретні приклади героїзму та мужності українських захисників.
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Звання Герой України присвоєно:
- підполковнику Вагоровському Едуарду Миколайовичу (посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим піднятися в повітря;
- майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу (посмертно). Рятував побратимів, відвернув на себе вогонь ворожої авіації та був збитий літаком ворога;
- підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу (посмертно). Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога;
- лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу (посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога;
- полковнику Оксанченку Олександру Яковичу (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію;
- старшому лейтенанту Радіонову Вʼячеславу Денисовичу (посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся в повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару;
- старшому лейтенанту Герусу Андрію Андрійовичу. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням;
- бригадному генералу Красильникову Дмитру Сергійовичу, командиру оперативно-тактичного угруповання «Північ». Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку. І не пустив ворога на Харків з Луганської області;
- підполковнику Круглову Андрію Миколайовичу. Вивів підрозділ ЗРК «Бук» з-під ударів ворога й особисто знищив два російські гелікоптери та один літак;
- полковнику Мостовому Олександру Володимировичу. Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням;
- генерал-лейтенанту Содолю Юрію Івановичу. У боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ. Вивів людей з-під удару ворога. Надзвичайно ефективно обороняє Маріуполь;
- полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.