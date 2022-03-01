12 воїнам присвоєно звання Героя України - президент розповів про їхні подвиги

https://racurs.ua/ua/n167748-12-voyinam-prysvoieno-zvannya-geroya-ukrayiny-prezydent-rozpoviv-pro-yihni-podvygy.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 українським воїнам. Частина з них нагороджена посмертно.

Вперше від початку війни з російсько-фашистськими загарбниками президент назвав конкретні приклади героїзму та мужності українських захисників.

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Звання Герой України присвоєно: