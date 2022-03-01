В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах. Фото: Генштаб ВСУ

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Російські окупанти 28 лютого перегруповували свої підрозділи та завдавали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також путіністи намагалися висадити тактичні десанти. Крім того, окупант широко застосовує диверсійні групи для нападів на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. Про це 1 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що на Сіверщині українська армія продовжує бої та тримає оборону, не дозволяючи противнику просуватися до Києва з північно-східного напрямку. Окремі групи ворожих диверсантів з’явилися на околицях Чернігова, які намагалися під прикриттям бронетехніки прорватися до обласного центру. Цих окупантів українські військові знищили.

На інших напрямах танкові та механізовані частини ЗСУ за підтримки авіації та артилерії ведуть оборонні бої на зайнятих рубежах, завдаючи противнику вогневу поразку всіма наявними засобами.

На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку агресора, що намагається вклинитися та відновити положення по першому рубежі оборони.

Поблизу Києва також тривають бої. Сили оборони утримують критично важливі об'єкти державної інфраструктури й не дозволяють агресору наближатися до передмість столиці. У самому Києві продовжують виявляти та знищувати диверсантів. Ворог переодягається у військову форму ЗСУ, Нацгвардії та Національної поліції України для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ.

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Українські Повітряні сили за 28 лютого знищили п’ять російських літаків, за попередніми даними це СУ-30 та СУ-35.

Нагадаємо, 28 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» та «Калібр». Ці запуски окупанти здійснюють з території РФ, Білорусі та акваторії Чорного моря.