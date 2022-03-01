Глава Евросовета призвал оперативно рассмотреть вступление Украины в ЕС

Шарль Мишель призвал оперативно рассмотреть вступление Украины в ЕС. Фото: zerkalo.az

https://racurs.ua/n167784-glava-evrosoveta-prizval-operativno-rassmotret-vstuplenie-ukrainy-v-es.html

Ракурс

Оперативно розглянути заявку України про вступ до Європейського Союзу закликав очільник Європейської ради Шарль Мішель.

Відповідну заяву він зробив сьогодні, 1 березня, під час засідання Європарламенту. Мішель після виступу президента України Володимира Зеленського наголосив, що українці чекають від них рішень. Про це йшлося в трансляції засідання ЄП.

Кілька хвилин тому президент Зеленський відкрив серце та нагадав про заявку на офіційне членство в ЄС. Я думаю, нам треба діяти… Це важке рішення, але ми повинні… виробити рішення, щоб рада могла розглянути це питання, — заявив Мішель.

Тим часом Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що Європарламент прийняв заявку України на членство в Євросоюзі. В Європі вже розпочали спеціальну процедуру для вступу в блок.

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter закликав ЄС запропонувати Україні членство.

.

Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення — саме таке, — написав він.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Документ вже доставили у Брюссель та офіційно зареєстрували.