Оккупанты готовят фейки о капитуляции. Фото: dpa

https://racurs.ua/n167783-pereboi-svyazi-i-feyki-o-kapitulyacii-stali-izvestny-novye-plany-zahvatchikov.html

Ракурс

Російські окупанти готуються вже незабаром запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію направлену на злам українського опору.

Спершу агресор планує влаштувати перебої зв’язку. А після цього росіяни почнуть масово викидати брехливі повідомлення про те, що військово-політичне керівництво України начебто погодилося на капітуляцію у війні з Росією. Про це 1 березня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Щоб «підтвердити» ці фейки московити поширюватимуть начебто підписані «документи». Також вони запустять по соцмережах брехливі відеоролики.

Резніков наголошує, що про жодну капітуляцію перед ворогом мова не йде. Україну влаштує лише перемога.

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Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2−3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір, — йдеться в дописі міністра.

Нагадаємо, 28 лютого постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на спеціальному засіданні Генасамблеї ООН насмілився заявити, що в українських містах стріляють «націоналісти» і видають це за напад російських військових.