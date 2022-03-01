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Последствия обстрела центра Харькова, фото: ГСЧС
Обстрел центра Харькова — семь погибшихhttps://racurs.ua/n167782-obstrel-centra-harkova-sem-pogibshih.htmlРакурс
В результаті завданого сьогодні, 1 березня, авіаудару по центру Харкова загинули семеро осіб.
Ще 24 особи постраждали, 11 з них, зокрема одна дитина, госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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Також о 13.20 в Харкові було завдано авіаудару по проспекту Новобаварському, де частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням. Кількість жертв та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська з літака завдали удару ракетами по площі Свободи та будівлі ОДА у центрі Харкова.