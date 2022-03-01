Последствия авиадара по центру Харькова, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n167759-aviaudar-po-centru-harkova-pogibli-po-menshey-mere-dva-cheloveka.html

Ракурс

У Харкові сьогодні, 1 березня, внаслідок авіаційного удару по центру міста і влучання ракети в будівлю ОДА загнули щонайменше дві людини.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на заступника голови ОДА Романа Семенуху.

Був з літака удар ракетами двома по площі і будівлі, — зазначив Семенуха. — Підтверджено двоє загиблих, але там ще розбирають завал, можливо кількість жертв зросте.

ДСНС наразі повідомляє про шістьох постраждалих, серед них дитина. Наразі рятувальники уточнюють кількість жертв.

.

Загорання на покрівлі оперного театру вже ліквідовано.