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Ракурс
Наслідки авіадару по центру Харкова, фото: ДСНС

Авіаудар по центру Харкова — загинули щонайменше дві людини

1 бер 2022, 10:38
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У Харкові сьогодні, 1 березня, внаслідок авіаційного удару по центру міста і влучання ракети в будівлю ОДА загнули щонайменше дві людини.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на заступника голови ОДА Романа Семенуху.

Був з літака удар ракетами двома по площі і будівлі, — зазначив Семенуха. — Підтверджено двоє загиблих, але там ще розбирають завал, можливо кількість жертв зросте.

ДСНС наразі повідомляє про шістьох постраждалих, серед них дитина. Наразі рятувальники уточнюють кількість жертв.



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Загорання на покрівлі оперного театру вже ліквідовано.

Джерело: Ракурс


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