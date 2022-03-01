ВСУ уничтожили уже почти 6 тыс. оккупантов с начала вторжения России

ВСУ уничтожили уже почти 6 тыс. оккупантов РФ. Фото: novoeizdanie.com

https://racurs.ua/n167758-vsu-unichtojili-uje-pochti-6-tys-okkupantov-s-nachala-vtorjeniya-rossii.html

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Армія Російської Федерації в Україні зазнає значних втрат після вторгнення.

За п’ять днів війни в Україні загинули 5 тис. 710 російських військових, а 200 окупантів взяли в полон. Також знищено та пошкоджено 29 ворожих літаків та 29 гелікоптерів. Про це 1 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Також на українській землі згоріли 198 російських танків, 77 артилерійських систем, сім засобів ППО, 24 одиниці реактивних систем залпового вогню, 60 цистерн з пальним, три безпілотники, два катери та 305 одиниць. Також знищено 846 броньованих машин різних типів.

У Генштабі зауважили, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков у Facebook повідомив, що завдяки героїзму українців відкриваються нові фронти, де російський ворог зазнає втрат. Окремо він відзначив військовослужбовців на сході, які стали нездоланим бар'єром для окупантів.

Очільник МОУ додав, що на економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань, а російська валюта «перетворюється на звичайний папір».

Крім того, Генштаб опублікував нове відео знищення російської техніки безпілотником Bayraktar TB2.

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Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що 28 лютого РФ перегруповувала свої підрозділи в Україні та завдавала ракетно-бомбових ударів з повітря. Також путіністи намагалися висадити тактичні десанти. ЗСУ продовжують знищувати окупантів.