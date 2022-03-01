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Ракурс
Наслідки обстрілу центру Харкова, фото: ДСНС

Обстріл центру Харкова — семеро загиблих

1 бер 2022, 14:57
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В результаті завданого сьогодні, 1 березня, авіаудару по центру Харкова загинули семеро осіб.

Ще 24 особи постраждали, 11 з них, зокрема одна дитина, госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.



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Також о 13.20 в Харкові було завдано авіаудару по проспекту Новобаварському, де частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням. Кількість жертв та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська з літака завдали удару ракетами по площі Свободи та будівлі ОДА у центрі Харкова.

Джерело: Ракурс


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