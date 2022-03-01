Появилось приложение, предупреждающее о воздушной тревоге, фото: СБУ

https://racurs.ua/n167786-vozdushnaya-trevoga-mincifry-zapuskaet-specialnoe-prilojenie.html

Ракурс

Попередження про повітряну тривогу тепер можна отримати за допомогою спеціального мобільного додатку, розробленому компанією Ajax Systems разом із stfalcon.com та за підтримки Мінцифри.

Застосунок «Повітряна тривога» вже доступний у Google Play Market та AppStore, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що він надсилатиме максимально гучні критичні сповіщення навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона. Для цього потрібно:

встановити застосунок «Повітряна тривога» через Google Play Market або AppStore;

надати йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження;

вибрати область, стосовно якої надходитимуть сповіщення;

відстежувати початок та кінець повітряних тривог.

У застосунку вже доступні такі області — Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька.

Наголошується, що застосунок не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію.

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