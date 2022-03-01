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Появилось приложение, предупреждающее о воздушной тревоге, фото: СБУ

«Воздушная тревога» — Минцифры запускает специальное приложение

1 мар 2022, 15:39
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Попередження про повітряну тривогу тепер можна отримати за допомогою спеціального мобільного додатку, розробленому компанією Ajax Systems разом із stfalcon.com та за підтримки Мінцифри.

Застосунок «Повітряна тривога» вже доступний у Google Play Market та AppStore, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що він надсилатиме максимально гучні критичні сповіщення навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона. Для цього потрібно:

  • встановити застосунок «Повітряна тривога» через Google Play Market або AppStore;
  • надати йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження;
  • вибрати область, стосовно якої надходитимуть сповіщення;
  • відстежувати початок та кінець повітряних тривог.

У застосунку вже доступні такі області — Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька.

Наголошується, що застосунок не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію.



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Застосунок розроблено в екстрених умовах, тому все ще можуть ставатися незначні проблеми. Команда розробників працює над покращенням його роботи, — наголошується в повідомленні.

З’явився застосунок, який попереджуватиме про повітряну тривогу, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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