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З’явився застосунок, який попереджуватиме про повітряну тривогу, фото: СБУ
«Повітряна тривога» — Мінцифри запускає спеціальний застосунокhttps://racurs.ua/ua/n167786-povitryana-tryvoga-mincyfry-zapuskaie-specialnyy-zastosunok.htmlРакурс
Попередження про повітряну тривогу тепер можна отримати за допомогою спеціального мобільного додатку, розробленому компанією Ajax Systems разом із stfalcon.com та за підтримки Мінцифри.
Застосунок «Повітряна тривога» вже доступний у Google Play Market та AppStore, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що він надсилатиме максимально гучні критичні сповіщення навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона. Для цього потрібно:
- встановити застосунок «Повітряна тривога» через Google Play Market або AppStore;
- надати йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження;
- вибрати область, стосовно якої надходитимуть сповіщення;
- відстежувати початок та кінець повітряних тривог.
У застосунку вже доступні такі області — Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька.
Наголошується, що застосунок не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію.
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Застосунок розроблено в екстрених умовах, тому все ще можуть ставатися незначні проблеми. Команда розробників працює над покращенням його роботи, — наголошується в повідомленні.