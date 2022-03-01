Трофейну техніку, відбиту в окупантів, декларувати не потрібно. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n167785-trofeynu-tehniku-vidbytu-v-okupantiv-deklaruvaty-ne-potribno.html

Ракурс

Війна в Україні триває - Національне агентство з питань запобігання корупції видало роз’яснення щодо декларування рухомого ворожого майна, здобутого у бою.

За загальним правилом, у декларації зазвичай вносять відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 ПМ, а відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості. Але ці правила не поширюються на трофейне майно.

Під час української визвольної війни здобуте у бою суб'єктом декларування/членом його сім’ї вороже майно, не підлягає відображенню у декларації, оскільки набуте не внаслідок укладення правочину, а у зв’язку із повномасштабною агресією з 24.02.2022 Російської Федерації стосовно незалежної і суверенної української держави як продовження розпочатого у 2014 році підступного нападу РФ на Україну, — йдеться на сайті агентства.



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Завдяки мужності та звитязі захисників української держави, ворожа військова техніка, зброя та інші обладунки — брухт. Проведення оцінки таких об'єктів відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінювальну діяльність в Україні» з метою визначення того, чи перевищує їхня вартість поріг декларування (100 ПМ), є неможливим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська армія знищила велику кількість живої сили та техніки російських окупантів у місті Бердянську Запорізької області. Для удару по місцевому аеродромі ЗСУ використали тактичний ракетний комплекс «Точка-У».