Последствия удара по телевышке в Киеве, фото: Борислав Береза

https://racurs.ua/n167795-rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-televyshke-v-kieve-foto.html

Ракурс

Ворог завдав удару по телевежі у Києві.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, удар поцілив в апаратну мовлення.

У МВС України зазначають, що телеканали якийсь час можуть не працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Телевежа… Боляче… але дякую тобі, Ілон Маск, за Starlink! Треба терміново підключати інтернет від найкрутішої людини у світі. Після удару по вузлах зв’язку — тим паче, — прокоментував цей інцидент у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Місцеві жителі у соцмережах наголошують, що телевежа розташована в районі меморіального комплексу «Бабин Яр».