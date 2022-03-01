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Наслідки удару по телевежі в Києві, фото: Борислав Береза
Росіяни вдарили по правді — бомба влучила у телевежу Києва (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n167795-rosiyski-viyska-zavdaly-udaru-po-televeji-v-kyievi-foto.htmlРакурс
Ворог завдав удару по телевежі у Києві.
За словами радника голови МВС Антона Геращенка, удар поцілив в апаратну мовлення.
У МВС України зазначають, що телеканали якийсь час можуть не працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.
Телевежа… Боляче… але дякую тобі, Ілон Маск, за Starlink! Треба терміново підключати інтернет від найкрутішої людини у світі. Після удару по вузлах зв’язку — тим паче, — прокоментував цей інцидент у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
Місцеві жителі у соцмережах наголошують, що телевежа розташована в районі меморіального комплексу «Бабин Яр».
Ні, це справжні нацисти. Вони обстрілюють у Києві меморіальний комплекс «Бабин Яр», щоб влучити по телевежі, — наголосив колишній народний депутат Борислав Береза..