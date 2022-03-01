Російські танки рвуться до найбільшої АЕС Європи - деталі бою

https://racurs.ua/ua/n167794-rosiyski-tanky-rvutsya-do-naybilshoyi-aes-ievropy-detali-bou.html

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ЗСУ і Нацгвардія готові дати жорстку відсіч ворогу в районі Енергодару. В районі села Дніпровка зосереджено біля 90 одиниць ворожої техніки, окупанти намагаються пройти до Енергодару та зайняти позицію біля Запоріжської АЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі.

МВС повідомляє: розуміючи, що колона буде повністю розбита, окупанти намагаються зайняти хоч якусь мінімально вигідну позицію та сподіваються зробити прорив саме до електростанції аби прикриватися своїм розташуванням з надією, що по них не будуть відкривати вогонь.

Це ще один прояв підступної тактики російської армії, яка може нехтувати усіма нормами міжнародного гуманітарного права, життям своїх військових та мирного населення, — вважають в МВС.

Наразі передова група (8 бронетранспортерів то 20 одиниць автомобільної техніки) висунулась від Дніпровки в сторону Енергодару. Проте в МВС обіцяють їм жорстку відсіч.

Тим часом Міністерство енергетики України повідомляє, що усі чотири атомні електростанції — Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Південно-Українська — працюють у штатному режимі, 9 енергоблоків виробляють енергію.

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Частина енергоблоків (№ 1 Рівненської АЕС та № 2 Хмельницкой АЭС, № 1 Запорізької АЕС — на плановому ремонті, № 5 і № 6 Запорізької АЕС) — у резерві, блок № 3 Південно-Української АЕС — у резерві з подальшим виводом у плановий ремонт).

Енергодар декілька днів назад знаходився під загрозою повітряної атаки, але наразі ситуація стабільна. Запорізька АЕС виробляє приблизно 20% української електроенергії.