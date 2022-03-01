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Спецпризначенці знищили кадирівців, які полювали за Зеленським - Данілов
Спецпризначенці знищили кадирівців, які полювали за Зеленським — Даніловhttps://racurs.ua/ua/n167793-specpryznachenci-znyschyly-kadyrivciv-yaki-poluvaly-za-zelenskym-danilov.htmlРакурс
Російські нацисти планували спецоперацію за участі кадирівців — вони хотіли вбити президента Володимира Зеленського.
Уся елітна група кадирівців знищена, повідомив 1 березня в ефірі телеканалу Рада секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, представники ФСБ, які не хочуть брати участі у кривавій війні, передали українській владі інформацію, завдяки якій було знищено елітну кадирівську групу, що вирушила в Україну для ліквідації президента.
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У них був розподіл на дві групи, ми їх відстежували. Одну групу було накрито в Гостомелі, інша зараз під прицілом. Ми нікому не віддамо ні нашого президента, ні нашу країну. Це наша земля, забирайтеся звідси геть, — сказав Данілов.
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