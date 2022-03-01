Росія готує авіаудар по Софії Київській — УГКЦhttps://racurs.ua/ua/n167792-rosiya-gotuie-aviaudar-po-sofiyi-kyyivskiy-ugkc.htmlРакурс
Російські війська готують авіаудар по визначній святині українського народу з часів Київської Русі — соборі Святої Софії в Києві.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє інформаційний ресурс Української греко-католицької церкви (УГКЦ).
Зазначається, що очільник УГКЦ Блаженніший Святослав закликає всіх християн молитися за духовну святиню слов’янських народів, а агресора закликає стриматися від цього акту вандалізму.
Нехай Свята Софія — Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин, — наголошує Блаженніший Святослав.
24 лютого Росія почала масштабний наступ на Україну, атакуючи населені пункти в низці регіонів. В останні дні спостерігаються все більше більше випадків ведення вогню ворогом по об'єктах цивільної інфраструктури.