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Ракурс
Спецназовцы уничтожили кадыровцев, которые охотились за Зеленским — Данилов

Спецназовцы уничтожили кадыровцев, которые охотились за Зеленским — Данилов

1 мар 2022, 17:18
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Російські нацисти планували спецоперацію за участі кадирівців — вони хотіли вбити президента Володимира Зеленського.

Уся елітна група кадирівців знищена, повідомив 1 березня в ефірі телеканалу Рада секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, представники ФСБ, які не хочуть брати участі у кривавій війні, передали українській владі інформацію, завдяки якій було знищено елітну кадирівську групу, що вирушила в Україну для ліквідації президента.



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У них був розподіл на дві групи, ми їх відстежували. Одну групу було накрито в Гостомелі, інша зараз під прицілом. Ми нікому не віддамо ні нашого президента, ні нашу країну. Це наша земля, забирайтеся звідси геть, — сказав Данілов.

Источник: Ракурс


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