ВСУ уничтожили подразделение «кадыровцев» под Киевом. Фото: pravdatutnews.com

https://racurs.ua/n167650-podrazdelenie-kadyrovcev-i-generala-tushaeva-unichtojili-pod-kievom-video.html

Ракурс

Спецпідрозділ Росгвардії Чечні ліквідували українські військовослужбовці та силовики в районі Гостомеля.

«Кадирівців» розгромили у суботу ввечері, 26 лютого. У ліквідації ворога брали участь військовослужбовці, бійці Нацгвардії та спецпідрозділ СБУ «Альфа». Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

У ході цього бою було знищено командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні генерала Магомеда Тушаєва. Про це повідомлялося в Telegram-каналі Верховної Ради України. Особистість загиблого чеченського генерала підтвердив російський військовий, якого взяли в полон. Про це зазначив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у Facebook.

По вбитому кадирівському генералу — це Магомед Тушаев, керівник 141 моторизованого полку нацгвардії Чечні. Найбільш елітний підрозділ фраєра Кадирова. Інформацію, що їхню колону розгромили підтвердив полонений. Так що кадирівців в утиль, — йдеться в повідомленні.

.

Нагадаємо, 26 лютого українська влада заявляла, що в Україні знищили 3 тис. 500 російських військових. А Міноборони РФ досі офіційно не повідомляло про жодного загиблого в результаті дій російських військ в Україні.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»