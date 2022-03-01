Удар рашистов по телебашне Киева — какие последствия

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Ракурс

Унаслідок обстрілу телевежі в Києві загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро — отримали поранення, повідомили в ДСНС.

Співробітники телевежі не постраждали, проте загинули п’ятеро людей, які знаходились поруч з нею, ще п’ятеро — отримали поранення. У соцмережах повідомили, що загинула ціла родина, яка проходила поруч.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська 1 березня обстріляли телевежу в Києві. У результаті обстрілу постраждала апаратна. Тимчасово не була доступною трансляція каналів. Концерн РРТ повідомив, що вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах.

Найближчим часом буде увімкнене резервне мовлення. Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.

В РРТ попросили громадян скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.

Згодом в РРТ повідомили, що відновили цифрове мовлення наступних каналів:

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Київська телевежа, яку б’ють окупанти, розташована поряд з Бабиним Яром, місцем поховання понад 30 тис. євреїв та українців, розстріляних нацистами у 1941 році.