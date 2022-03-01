Стратегический бомбардировщик РФ атаковал Харьков с территории России

Стратегічний бомбардувальник РФ Ту-22м3 28 лютого атакував Харків з території Росії.

Бомбардувальник зробив чотири заходи за курсом Бесєдино (Курська область РФ) — Бєлгород, випустивши по беззахисному місту приблизно 16 ракет.

Повітряні сили України розповіли, що ракетоносець, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова ракетами класу «повітря-поверхня».

Жахливі наслідки ракетного удару рашистів зафіксували місцеві мешканці. Зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти, — йдеться у повідомленні.

Повітряні сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу з 19.07 по 19.51 28 лютого і обов’язково передадуть матеріали до Гааги.

Українській ППО складно прикривати небо у цьому регіоні, оскільки частина системи ППО країни знищена ударами балістичних та крилатих ракет рашистів.

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