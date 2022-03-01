Яхту Путина пригнали из ФРГ в Калининград за две недели до войны в Украине

https://racurs.ua/n167806-yahtu-putina-prignali-iz-frg-v-kaliningrad-za-dve-nedeli-do-voyny-v-ukraine.html

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За два тижні до вторгнення Росії в Україну так звана яхта Путіна покинула Гамбург і попрямувала до Калінінграда.

BBC знайшла власників Graceful, яка прибула в Гамбург восени 2021 року для модернізації. На початку лютого, не дочекавшись завершення робіт, вона покинула німецьку верф Blohm and Voss.

Зрозуміло, що вказівка ​​негайно залишити верф надійшла від власника, — розповів BBC свідок відплиття яхти.

За його даними, закінчення ремонту було заплановано на кінець травня.

«Яхтою Путіна» вважається 82-метрове комфортабельне судно прогулянкового океанського типу, яке спустили на воду у 2014 році. На ньому є басейн, вертолітний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают та віталень. Можлива вартість оцінювалась у 100 млн дол. Замовником будівництва була компанія з Багамських островів, а оператором після спуску на воду — кіпрська «дочка» державного російського «Радкомфлоту».

Цю яхту, як зазначає видання, часто помічали в Сочі, де любить відпочивати російський президент та його оточення. Наприклад, 15 вересня 2016 року Володимир Путін відправився до Керчі на засідання президії Держради, туди ж із Сочі вирушила яхта.

Хто володіє яхтою Graceful?

Видання з посиланням на дані сайту Адміністрації морських портів Балтійського моря пише, що власником судна є АТ «Аргумент».

У Росії ВВС знайшла три компанії з такою назвою та такою формою власності. Дві — московські — без слідів активної діяльності. Третя компанія — з Геленджика, яка, як стверджується, пов’язана з проектом так званого палацу Путіна, розслідування про яке в січні 2021 року опублікувала команда опозиційного політика Олексія Навального.

У травні 2021 року BBC підтвердила висновки Навального завдяки масиву документів, який опинився у розпорядженні редакції. Серед них є й документи АТ «Аргумент» — наприклад, скани податкової декларації з печаткою, наказ про призначення директора, а також договір про надання позики від однієї з керуючих компаній Палацу Путіна.

«Аргумент», за даними видання, досі орендує у держави ділянку лісу площею майже 16 га між безпосередньо «палацем Путіна» та виноградниками, які входили в одну мережу об'єктів із палацом. Що саме тут планувалося збудувати, не зовсім зрозуміло: у масиві документи «Аргументу» перебувають у папці «не пішло».

Якісь виноградники, напевно, — припустив співрозмовник видання, який мав у ті роки відношення до проекту.

Засновниками «Аргументу» були: Олег Кузнєцов — екс-глава структури ФСТ, яка була замовником-забудовником проекту з будівництва «палацу Путіна», а також Олександр Колпаков — колишній начальник управління «В» ФСТ і нинішній глава Управління справами президента.

Заступник генерального директора Transparency International Ілля Шуманов вважає, що ті, хто ухвалював рішення про переміщення яхти до Калінінграда, цілком могли побоюватися санкцій.

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Якщо в розслідуванні Навального ці компанії та прізвища фігурували, то яхта, швидше за все, має відношення до особи, яка була користувачем і об'єктів розслідування, — а це, імовірно, президент Російської Федерації. Таким чином, з урахуванням обставин передислокації яхти, можна припустити, що власники цієї яхти або входять до ближнього кола президента, або до кола осіб, які приймали рішення щодо військової операції. А таких, очевидно, була обмежена кількість, — каже Шуманов.

Розслідування Навального «Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара» було опубліковано у січні 2021 року. У ньому стверджується, що у будівництві резиденції президента брали участь близькі друзі Путіна, а її вартість становить приблизно мільярд доларів. Пізніше «Медуза» поговорила з будівельниками об'єкту та з’ясувала, що Путін щонайменше чотири рази бував у цій резиденції, а будівництвом повністю керує ФСТ.