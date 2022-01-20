Российские оппозиционеры опубликовали фотографии из «дворца Путина», фото: ФБК

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Российские оппозиционеры из основанного блогером Алексеем Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) спустя год после выхода расследования о черноморском «дворце» президента РФ Владимира Путина в Геленджике опубликовали продолжение.

На этот раз они продемонстрировали фотографии, сделанные внутри здания. Дело в том, что в первом расследовании Навальный показал только рендеры интерьеров здания, из-за чего провластные СМИ называли этот сюжет «мультиком».

Теперь появились фотоснимки, показывающие, как на самом деле выглядит внутренняя часть «дворца». Отмечается, что фото уже несколько устарели — по информации оппозиционеров, в здании сейчас чистые стены.

Кто и когда сделал эти снимки, не уточняется.

Напомним, по информации ФБК, «дворец Путина» был построен в 2005—2010 годах. На его строительство была израсходована сумма в размере более 1 млрд дол. США.