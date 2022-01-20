Російські опозиціонери опублікували фотографії з «палацу Путіна», фото: ФБК

https://racurs.ua/ua/n165964-zolote-bezumstvo-rosiyska-opozyciya-opublikuvala-fotografiyi-z-palacu-putina.html

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Російські опозиціонери із заснованого блогером Олексієм навальним «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) через рік після виходу розслідування про чорноморський «палац» президента РФ Володимира Путіна у Геленджику опублікували продовження.

Цього разу вони продемонстрували фотознімки, зроблені всередині будівлі. Річ у тім, у в першому розслідуванні Навальний тоді показав лише рендери інтер'єрів будівлі, через що провладні ЗМІ називали цей сюжет «мультиком».

Тепер з’явилися фотознімки, котрі показують, як насправді виглядає внутрішня частина «палацу». Зазначається, що фотознімки вже дещо застаріли — за інформацією опозиціонерів, у будівлі зараз чисті стіни.

Хто і коли зробив ці знімки не уточнюється.

Нагадаємо, за інформацією ФБК, «палац Путіна» було споруджено у 2005−2010 роках. На його спорудження була витрачена сума в розмірі понад 1 млрд дол. США.