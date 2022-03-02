Boeing прекращает поддержку российских авиакомпаний. Фото:

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Авіаційний гігант Boeing повідомив, що припиняє підтримку російських авіакомпаній та операції в Москві через вторгнення РФ в Україну.

Компанія призупиняє надання окупантам запчастин, про технічне обслуговування та технічну підтримку авіаційним компаніям з РФ теж доведеться забути. У Boeing наголосили, що під час війни їхня команда зосереджена на забезпеченні безпеки своїх працівників у регіоні. Про це повідомляють NDTV з посиланням на представника компанії Boeing та РІА «Новости».

Ми призупинили основні операції в Москві та тимчасово закрили наш офіс у Києві, — заявив представник компанії.

Американська фінансова компанія Аmerican Еxpress також оголосила про припинення співпраці з російськими банками, які потрапили під санкції.

Як відомо, російська авіакомпанія «Аерофлот» використовує літаки Boeing 737 та 777.

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Нагадаємо, нейтральна Швейцарія вперше у своїй історії приєдналася до санкції. Цюрих вирішив застосувати проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз, всупереч своєму нейтралітету.

Джерела: NDTV, РІА «Новости»