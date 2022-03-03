Под Харьковом ВСУ разгромили первую танковую армию оккупантов – Арестович

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Ракурс

Війна Росії проти України триває. Під Харковом наші захисники розбили та полонили бійців другого елітного підрозділу російської армії.

Йдеться про першу танкову армію РФ. Відповідну заяву в ефірі зробив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, 55−60% військ окупанти зосередили навколо Харкова та Києва. Це призвело до виникнення дірок у десятки або навіть сотні кілометрів на півдні, у центрі та в зоні проведення ООС.

Під Харковом розгромили та взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це перша танкова армія — таманська дивізія, кантемирівська дивізія і так далі, — розповів Арестович.

Радник додав, що українські військові взяли в полон командирів танкового батальйону, заступника командира полку та інших старших офіцерів.

Також політик зазначив, що у напрямку Кривого Рогу та під Миколаєвом окупанти потрапили під удар і були практично повністю знищені.

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Нагадаємо, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках на яких здійснювали просування вперед знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

Вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень власних солдатів. Під час чергового, вечірнього брифінгу офіційний представник російського Міністерства оборони оприлюднило власну інформацію про втрати російських окупаційних військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених.