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Ракурс
Життя переможе смерть – журнал TIME на обложке процитировал Зеленского

Життя переможе смерть — журнал TIME на обложке процитировал Зеленского (ФОТО)

3 мар 2022, 09:08
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Війна Росії проти України стала темою обговорень у всьому світі. Американський щотижневий журнал Time присвятив обкладинку мужній боротьбі українців.

На обкладинці видання написані українською слова президента Володимира Зеленського. Про це повідомили на сторінках TIME у соцмережах.

Життя переможе смерть, а світ — темряву, — сказав глава держави під час промови в Європарламенті 1 березня.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська вторглися на територію України, обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, житлові райони українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Є жертви серед цивільного населення.



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2 березня Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН із проханням оголосити ухвалу про тимчасові заходи проти РФ.

Гаазький трибунал розпочав розслідування можливих військових злочинів РФ.

Источник: Ракурс


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