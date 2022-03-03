Життя переможе смерть – журнал TIME на обкладинці процитував Зеленського

https://racurs.ua/ua/n167867-jyttya-peremoje-smert-jurnal-time-na-obkladynci-procytuvav-zelenskogo.html

Ракурс

Війна Росії проти України стала темою обговорень у всьому світі. Американський щотижневий журнал Time присвятив обкладинку мужній боротьбі українців.

На обкладинці видання написані українською слова президента Володимира Зеленського. Про це повідомили на сторінках TIME у соцмережах.

Життя переможе смерть, а світ — темряву, — сказав глава держави під час промови в Європарламенті 1 березня.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська вторглися на територію України, обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, житлові райони українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Є жертви серед цивільного населення.

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2 березня Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН із проханням оголосити ухвалу про тимчасові заходи проти РФ.

Гаазький трибунал розпочав розслідування можливих військових злочинів РФ.