Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат помощь – Зеленский

https://racurs.ua/n167878-ukraincy-poteryavshie-rabotu-iz-za-voyny-poluchat-pomosch-zelenskiy.html

Ракурс

Війна в Україні триває, багато людей втратили роботу після вторгнення Росії на нашу територію. Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен українець, який через війну втратив роботу, отримає по 6,5 тис. грн.

Такі виплати передбачає програма спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Про це розповів президент у своєму зверненні.

Він розповів, що люди, в яких Росія забрала можливість працювати, отримають по 6,5 тис. грн. Крім того, пенсіонери вже у березні отримають проіндексовані на 14% пенсії.

Зеленський наголосив, що «кожен найманий працівник, кожен фопівець, кожен наш громадянин отримує допомогу без жодних умов». Він також додав, що попри війну Україна забезпечує повну виплату пенсій.

З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14%. Гроші вже пішли у банки. Усі виплати будуть проведені повністю, — розповів Зеленський.



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«Ракурс» повідомляв, що навіть під час воєнного стану пенсії та соцвиплати мають бути отримані вчасно й у повному обсязі.