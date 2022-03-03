Мобильную связь украинских операторов с Россией обрубили

https://racurs.ua/n167908-mobilnuu-svyaz-ukrainskih-operatorov-s-rossiey-obrubili.html

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Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Про це 3 березня повідомили у Держспецзвʼязку.

Такі заходи потрібні для того, щоб окупанти не могли передавати інформацію з українських телефонів у Росію та Білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком.

Окрім того, мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено так само для того, щоб окупаційні війська не могли під час своїх постійних мародерств використовувати викрадені сім-картки.

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Служба зауважує, що окупанти не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть передавати дані, здійснювати дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів.

Українцям рекомендують негайно встановити пін-код для сім-картки та пароль на телефон. У разі викрадення вашого телефону, необхідно негайно повідомити про це мобільного оператора. Телефони з викраденими сім-картками перестануть обслуговувати.