Новые санкции США торпедируют «повара» и спикера Путина и самых богатых россиян

https://racurs.ua/n167909-novye-sankcii-ssha-torpediruut-povara-i-spikera-putina-a-takje-samyh-bogatyh-rossiyan.html

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У списки нових санкцій США 3 березня потрапили бізнесмени Алішер Усманов, Аркадій і Борис Ротенберги, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, голова ВЕБ Ігор Шувалов, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, так званий «кухар Путіна» Євген Прихожин та інші бізнесмени та чиновники.

США, Євросоюз та інші країни заявили, що націляться на активи олігархів, які нагромадили стан і політичний вплив за Володимира Путіна.

Країни об'єднують зусилля, щоб вивчити, як олігархи можуть знайти способи обійти санкції, а також обмежити роль трастових компаній у зберіганні активів, — цитує Reuters представник Євросоюзу.

Зазначається, що Сполучені Штати та уряди всього світу працюватимуть над виявленням та заморожуванням активів російських еліт та членів їхніх сімей — їхні яхти, розкішні апартаменти, гроші та інші «брудні» надходження.

Війна з Росією триває з 24 лютого 2022 року. За ці вісім днів низка закордонних компаній розірвала відносини з Росією та ввела санкції на російський продукт. Публікуємо великий список санкцій проти Росії, який постійно оновлюється.

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Станом на 3 березня перелік антиросійських санкцій такий: