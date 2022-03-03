Ракурсhttps://racurs.ua/
Нові санкції США торпедують "кухаря" і речника Путіна та найбагатших росіян
Нові санкції США торпедують «кухаря» і речника Путіна та найбагатших росіянhttps://racurs.ua/ua/n167909-novi-sankciyi-ssha-torpeduut-kuharya-i-rechnyka-putina-ta-naybagatshyh-rosiyan.htmlРакурс
У списки нових санкцій США 3 березня потрапили бізнесмени Алішер Усманов, Аркадій і Борис Ротенберги, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, голова ВЕБ Ігор Шувалов, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, так званий «кухар Путіна» Євген Прихожин та інші бізнесмени та чиновники.
США, Євросоюз та інші країни заявили, що націляться на активи олігархів, які нагромадили стан і політичний вплив за Володимира Путіна.
Країни об'єднують зусилля, щоб вивчити, як олігархи можуть знайти способи обійти санкції, а також обмежити роль трастових компаній у зберіганні активів, — цитує Reuters представник Євросоюзу.
Зазначається, що Сполучені Штати та уряди всього світу працюватимуть над виявленням та заморожуванням активів російських еліт та членів їхніх сімей — їхні яхти, розкішні апартаменти, гроші та інші «брудні» надходження.
Війна з Росією триває з 24 лютого 2022 року. За ці вісім днів низка закордонних компаній розірвала відносини з Росією та ввела санкції на російський продукт. Публікуємо великий список санкцій проти Росії, який постійно оновлюється.
.
Станом на 3 березня перелік антиросійських санкцій такий:
- Apple Pay — повний блок.
- Apple — повний вихід із ринку.
- Adidas — відмова співпрацювати зі збірною з футболу.
- Airbus — вийшла з ринку.
- Aston Martin — зупинка постачання продукції.
- Audi — виходить із ринку.
- AMD — заборона на постачання продукції.
- British Petrolium — забрала свою частку акцій із «Роснафти».
- BBC — відкликала ліцензування контенту.
- BMW — зупиняє експорт, зупиняє виробництво.
- Bolt — не працює в Росії.
- Boeing — вийшла з ринку.
- Каннський кінофестиваль — бан російської делегації.
- Carlsberg — лімітує експорт та імпорт.
- Cex Io — обмеження для юзерів.
- Cinema 4D — не працює додаток.
- Daimler Truck AG — закрила бізнес у Росії.
- Disney (Pixar) — скасування кінопрокату.
- Dell — закриває продажі.
- DHL — зупинка доставок у Росію та Білорусь.
- DMarket — замороження рахунків російським і білоруським користувачам.
- Євробачення — відсторонення від участі.
- Європейська кіноакадемія — бойкот російських фільмів.
- Ericsson — зупинка доставок.
- Estonian National Opera Theater — зупинка співпраці.
- Exxon Mobil — припинення співпраці та інвестицій.
- FedEx — зупинка доставок.
- Формула-1 — скасування турніру в Сочі.
- Міжнародна федерація гімнастики — усі змагання в Росії та Білорусі скасовані та заборонені.
- Ford — не продає автомобілі.
- ФІФА — заборона матчів на території Росії, заборона російської символіки.
- Франкфуртський книжковий ярмарок — не співпрацює з російськими організаціями та видавництвами.
- Google Pay — блок низки банків.
- General Motors — зупиняють експорт.
- Harley Davidson — закрили бізнес в Росії.
- Honda — закрила експорт.
- H&M — закрили продажі.
- HP — заборона доставок.
- Intel — заборона на доставку.
- Ikea — закриває магазини в Росії та Білорусі.
- Jaguar — зупинка постачання продукції.
- Jooble — замість сервісу пошуку роботи російські та білоруські користувачі бачитимуть повідомлення про війну в Україні.
- Latvian National Opera and Ballet — зупиняє співпрацю.
- Lenovo — заборона продажів.
- Mastercard — відключення низки банків.
- Maersk — зупинка доставок у Росію.
- Mercedes-Benz — забирає свою частку акцій.
- Megogo — видалила всі російські фільми.
- Meta (Facebook, Instagram) — видалення рекомендацій сторінок російського уряду, заборона монетизувати контент та ставити його на рекламу.
- Міжнародний олімпійський комітет — рекомендував Білорусі та Росії не брати участь у змаганнях.
- Mitsubishi Motors — зупинить виробництво та продажі.
- Microsoft Office — обмежує трансляцію контенту від російських державних служб, заборона на контент «РТ» та «Спутник».
- Mobile World Congress — заборона на участь.
- Netflix — не транслює російський контент, зупиняє співпрацю.
- Nike — зачинила магазини та блокує онлайн-продажі.
- Nintendo — заборона оплати рублями.
- OnlyFans — замороження акаунтів, блокування платежів.
- Oracle — зупинка роботи.
- Paysera — зупинка роботи.
- Paramount — зупинка прокату.
- Parimatch — відкликання франшизи.
- Play Station — неможливо здійснити оплату.
- Porsche — зупинка постачання продукції.
- Renault — зупинка постачання продукції.
- Samsung Pay — не працює.
- Snapchat — не дозволяє ставити рекламу в Росії та Білорусі.
- Shell — розірвала контракт із «Газпромом».
- Spotify — неможливо оплатити підписку, закриває офіс у Росії.
- Sony Pictures — зупинка кінопрокату.
- Twitter — виокремлюватимуть твіти російських державних акаунтів, заборона реклами.
- TikTok — обмеження для каналів російських державних установ та ЗМІ.
- The Bologna Children’s Book Fair — зупинка співпраці.
- The Metropolitan Opera — не співпрацюють із російськими артистами.
- The National Hockey League — заборона на участь гравцям.
- The Salzburg Festival — зупинка співпраці.
- The Walt Disney Company (зокрема Marvel Studios, 20th Century Studios тощо) — скасування кінопрокату.
- Toyota — зупиняє виробництво.
- Roku — прибрала РТ з переліку каналів.
- Ліга чемпіонів з футболу — скасування фіналу в Санкт-Петербурзі, заборона російським та білоруськи мклубам на участь в ЛЧ та ЛЄ, розрив контракту з «Газпромом».
- UPS — зупинка доставок. Universal — зупинка кінорелізів.
- Visa — відключення низки банків.
- Volkswagen — зупиняє доставку продукції.
- Volvo — закривають продажі та виробництво.
- Yandex — звільнення співробітників за приховування інформацію про війну в Україні.
- YouTube — блокування російських каналів і їхньої монетизації.