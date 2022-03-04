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Российский вертолет, прилетевший за сбитым под Волновахой пилотом, тоже сбили, фото: Антон Геращенко

Вертолет, прилетевший за пилотом сбитого российского самолета, тоже «приземлили»

4 мар 2022, 14:05
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Українські військові збили російський вертоліт Мі-8, який прилетів за пілотом збитого раніше під Волновахою російського військового літака.

Про це сьогодні, 4 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, опублікувавши відповідний фотознімок.

За пілотом збитого під Волновахою літака Росії прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх також приземлили, — зазначив Геращенко. — Чекаємо ще!



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Российский вертолет, прилетевший за сбитым под Волновахой пилотом, тоже сбили, фото: Антон Геращенко

Нагадаємо, українські військові сьогодні збили над Волновахою винищувач-бомбардувальник ворога Су-34, який бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот тоді встиг катапультуватися.

Источник: Ракурс


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