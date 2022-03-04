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Украинские военные сбили еще один самолет врага, фото: Сухопутные войска ВСУ

Еще один бомбардировщик врага сбит над Волновахой (ФОТО)

4 мар 2022, 11:58
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Підрозділи протиповітряної оборони (ППО) Об'єднаних сил збили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Літак ворога вразили над Волновахою. Про це сьогодні, 4 березня, повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки, — зазначається в повідомленні.

Украинские военные сбили еще один самолет врага, фото: Сухопутные войска ВСУ

Раніше сьогодні Військово-морські сили ЗСУ повідомляли про збиття ще одного російського літака над курортною Затокою Одеської області. Пілот цього літака катапультувався, його розшукують.



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Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ нещодавно показали основні аеродроми, з яких російські війська здійснюють авіаудари по Україні.

Источник: Ракурс


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