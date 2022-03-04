Українські військові збили ще один літак ворога, фото: Сухопутні війська ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n167920-sche-odyn-bombarduvalnyk-voroga-zbyto-nad-volnovahou-foto.html

Ракурс

Підрозділи протиповітряної оборони (ППО) Об'єднаних сил збили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Літак ворога вразили над Волновахою. Про це сьогодні, 4 березня, повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки, — зазначається в повідомленні.

Раніше сьогодні Військово-морські сили ЗСУ повідомляли про збиття ще одного російського літака над курортною Затокою Одеської області. Пілот цього літака катапультувався, його розшукують.

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Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ нещодавно показали основні аеродроми, з яких російські війська здійснюють авіаудари по Україні.