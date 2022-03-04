Война в Украине – Резников прогнозирует слом ситуации в ближайшие дни

https://racurs.ua/n167919-voyna-v-ukraine-reznikov-prognoziruet-slom-situacii-v-blijayshie-dni.html

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Війна Росії проти України закінчиться поразкою окупантів, впевнений міністр оборони України Олексій Резніков.

Україна вже дев’ятий день гідно дає відсіч російським військам, які вторглися на нашу територію, але найближчим часом відбудеться злам ситуації, тому для цього маємо бути зібраними, — написав посадовець на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, період зламу потребує зібраності, особливої концентрації. Наші захисники та захисниці зупинили ворога на більшості напрямків, на деяких Збройні сили здійснили успішний контрнаступ.

Резніков розповів, що ситуація залишається складною на півдні, де ворог в останні години обстрілював Запорізьку АЕС.

Бойовий дух наших людей у козацькому краї такий, що окупанти приречені на поразку. Нездоланною фортецею стоїть Харків, — заявив міністр.

Також б’ються Сумщина та Чернігівщина, які рятують Київ від облоги, на сході та півдні український народ дає відсіч ворогу.

Міністра оборони також повідомив, що командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат «Гетьман Сагайдачний», який перебував на ремонті, не дістався ворогу.

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