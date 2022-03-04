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Все идет по Оруэлу — после блокировки Facebook в России взялись за Twitter
Все идет по Оруэлу — после блокировки Facebook в России взялись за Twitter и YouTubehttps://racurs.ua/n167950-vse-idet-po-oruelu-posle-blokirovki-facebook-v-rossii-vzyalis-za-twitter.htmlРакурс
Слідом за Facebook в Росії заблокували Twitter.
Крім того, за даними globalcheck, у Росії починають блокувати YouTube і сервіс бронювання житла Booking.соm.
Роскомнагляд 4 березня після підписання Путіним закону про відповідальність за фейки про війну РФ в Україні почав блокувати соцмережу Фейсбук.
Російський олігарх Олег Дерипаска засудив блокування владою РФ сайтів і ЗМІ.
Прості люди й так не знають, де правда, а де брехня. Тож давайте їм ще й мішок на голову одягнемо. Вилупки, — зазначив він.
Нагадаємо, що низка інформаційних ресурсів, що належать іноземним ЗМІ, а також їхнім проектам, заблоковані в РФ за поширення нібито фейків про війну країни-агресора в Україні.
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Заблоковані, наприклад, сайти таких видань: «Голос Америки», BBC, DW, Meduza, «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода».