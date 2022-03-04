Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Все идет по Оруэлу — после блокировки Facebook в России взялись за Twitter

Все идет по Оруэлу — после блокировки Facebook в России взялись за Twitter и YouTube

4 мар 2022, 22:26
999

Слідом за Facebook в Росії заблокували Twitter.

Крім того, за даними globalcheck, у Росії починають блокувати YouTube і сервіс бронювання житла Booking.соm.

Роскомнагляд 4 березня після підписання Путіним закону про відповідальність за фейки про війну РФ в Україні почав блокувати соцмережу Фейсбук.

Російський олігарх Олег Дерипаска засудив блокування владою РФ сайтів і ЗМІ.

Прості люди й так не знають, де правда, а де брехня. Тож давайте їм ще й мішок на голову одягнемо. Вилупки, — зазначив він.

Нагадаємо, що низка інформаційних ресурсів, що належать іноземним ЗМІ, а також їхнім проектам, заблоковані в РФ за поширення нібито фейків про війну країни-агресора в Україні.



.

Заблоковані, наприклад, сайти таких видань: «Голос Америки», BBC, DW, Meduza, «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров