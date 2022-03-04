Усе йде за Оруелом - після блокування Facebook на Росії взялися за Twitter

https://racurs.ua/ua/n167950-use-yde-za-oruelom-pislya-blokuvannya-facebook-na-rosiyi-vzyalysya-za-twitter.html

Ракурс

Слідом за Facebook в Росії заблокували Twitter.

Крім того, за даними globalcheck, у Росії починають блокувати YouTube і сервіс бронювання житла Booking.соm.

Роскомнагляд 4 березня після підписання Путіним закону про відповідальність за фейки про війну РФ в Україні почав блокувати соцмережу Фейсбук.

Російський олігарх Олег Дерипаска засудив блокування владою РФ сайтів і ЗМІ.

Прості люди й так не знають, де правда, а де брехня. Тож давайте їм ще й мішок на голову одягнемо. Вилупки, — зазначив він.

Нагадаємо, що низка інформаційних ресурсів, що належать іноземним ЗМІ, а також їхнім проектам, заблоковані в РФ за поширення нібито фейків про війну країни-агресора в Україні.

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