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Ракурс
Усе йде за Оруелом - після блокування Facebook на Росії взялися за Twitter

Усе йде за Оруелом — після блокування Facebook на Росії взялися за Twitter

4 бер 2022, 22:26
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Слідом за Facebook в Росії заблокували Twitter.

Крім того, за даними globalcheck, у Росії починають блокувати YouTube і сервіс бронювання житла Booking.соm.

Роскомнагляд 4 березня після підписання Путіним закону про відповідальність за фейки про війну РФ в Україні почав блокувати соцмережу Фейсбук.

Російський олігарх Олег Дерипаска засудив блокування владою РФ сайтів і ЗМІ.

Прості люди й так не знають, де правда, а де брехня. Тож давайте їм ще й мішок на голову одягнемо. Вилупки, — зазначив він.

Нагадаємо, що низка інформаційних ресурсів, що належать іноземним ЗМІ, а також їхнім проектам, заблоковані в РФ за поширення нібито фейків про війну країни-агресора в Україні.



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Заблоковані, наприклад, сайти таких видань: «Голос Америки», BBC, DW, Meduza, «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода».

Джерело: Ракурс


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