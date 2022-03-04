Ракурсhttps://racurs.ua/
МАГАТЕ проведе екстрену перевірку Запорізької АЕС та ЧАЕС
МАГАТЕ проведе екстрену перевірку Запорізької АЕС та ЧАЕСhttps://racurs.ua/ua/n167949-magate-provede-ekstrenu-perevirku-zaporizkoyi-aes-ta-chaes.htmlРакурс
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) планує надіслати своїх інспекторів до України для перевірки безпеки на Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях.
Про це 4 березня повідомили в НАЕК «Енергоатом». Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що через обстріли російських окупантів інспектори насамперед перевірять Запорізьку АЕС. Крім того, заплановано провести термінову перевірку Чорнобильської АЕС.
У ніч на 4 березня «кадирівці» влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю Запорізької АЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи. Станом на ранок 4 березня на станції працює лише один реактор.
Радіаційний фон на території Запорізької області не змінився та не несе загрози життю й здоров’ю населення. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я з посиланням на Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб.
В Енергодарі та Мелітополі фіксують 9−12 мкР/год, а у Василівці — 16 мкР/год. Олена Паренюк з університету біоресурсів і природокористування підтвердила, що фон у Запоріжжі та області відповідає нормам. Вона зазначила, що навіть незначне підвищення показників, як, наприклад, у Пологах чи Василівці, не є критичним.
Безпечним зараз в Україні вважається показник 30 мкР/год.
Показники по містах:
Енергодар — 9−12 мкР/год;
Мелітополь — 9−12 мкР/год;
Бердянськ, Оріхів, м. Токмак, смт Чернігівка, смт Андріївка — 12.5 мкР/год;
Пологи — 11−14 мкР/год;
Василівка — 16 мкР/год;.
Херсон — 8−10 мкР/год.
У зоні відчуження, куди їздили туристи, цей показник сягав до 35 мкР/год, а у «Рудому лісі» (радіаційно найбруднішому місці) — до 100 мкР/год.