МАГАТЕ проведе екстрену перевірку Запорізької АЕС та ЧАЕС

https://racurs.ua/ua/n167949-magate-provede-ekstrenu-perevirku-zaporizkoyi-aes-ta-chaes.html

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) планує надіслати своїх інспекторів до України для перевірки безпеки на Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях.

Про це 4 березня повідомили в НАЕК «Енергоатом». Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що через обстріли російських окупантів інспектори насамперед перевірять Запорізьку АЕС. Крім того, заплановано провести термінову перевірку Чорнобильської АЕС.

У ніч на 4 березня «кадирівці» влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю Запорізької АЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи. Станом на ранок 4 березня на станції працює лише один реактор.

Радіаційний фон на території Запорізької області не змінився та не несе загрози життю й здоров’ю населення. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я з посиланням на Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

В Енергодарі та Мелітополі фіксують 9−12 мкР/год, а у Василівці — 16 мкР/год. Олена Паренюк з університету біоресурсів і природокористування підтвердила, що фон у Запоріжжі та області відповідає нормам. Вона зазначила, що навіть незначне підвищення показників, як, наприклад, у Пологах чи Василівці, не є критичним.

Безпечним зараз в Україні вважається показник 30 мкР/год.

Показники по містах:

Енергодар — 9−12 мкР/год;

Мелітополь — 9−12 мкР/год;

Бердянськ, Оріхів, м. Токмак, смт Чернігівка, смт Андріївка — 12.5 мкР/год;

Пологи — 11−14 мкР/год;

Василівка — 16 мкР/год;



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Херсон — 8−10 мкР/год.

У зоні відчуження, куди їздили туристи, цей показник сягав до 35 мкР/год, а у «Рудому лісі» (радіаційно найбруднішому місці) — до 100 мкР/год.