Зеленский усомнился в НАТО – Сможет ли Альянс защитить даже своих членов

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Володимир Зеленський розкритикував НАТО та висловив сумнів, чи зможе Альянс захистити навіть своїх членів.

Все, що зміг зробити альянс сьогодні, — це провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів у вогні російських військ, — сказав президент.

У новому зверненні до нації президент 4 березня сказав, що саміт НАТО був «слабким» та «розгубленим», Альянс відмовився закривати небо над Україною.

Усі люди, які загинуть з цього дня — також загинуть і через вас [НАТО], через вашу слабкість, через вашу розʼєднаність, — заявив Зеленський і водночас подякував «справжнім партнерам», які продовжують допомагати Україні з першого дня вторгнення.

Глава держави також покепкував над наданням НАТО кількох десятків тонн дизпалива в обмін на «загибель сотень українців».

Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як можна?! Знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо, хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж у нас, — сказав президент.

Президент нагадав, що 4 березня у Херсоні росіяни намагалися влаштувати «дешеву виставу» з «подачкою замість допомоги», але місцеві жителі не дали цього зробити.

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Українці, навіть опинившись в окупації, все одно продовжують опір і не «грають за правилами» росіян, — сказав Зеленський.

Він повідомив, що 76 українських військових отримали нагороди та ордени, понад 30 з них — посмертно.