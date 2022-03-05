Сотни тысяч потребителей остались без газа. Фото: pravda.com

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Повномасштабне вторгнення РФ в Україну та бойові дії призвели до того, що без газу залишилися українці в шести областях.

Через бойові дії зупинили роботу 16 газорозподільних станцій у Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Луганській областях. Внаслідок цього сотні тисяч споживачів залишилися без газопостачання. Про це 5 березня повідомив оператор газотранспортної системи України.

Оператор пояснив, що через значні пошкодження в мережах зараз неможливо відновити газопостачання.

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Зазначається, що було домовлено про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу з польським оператором Gaz System S.A. Відтепер гарантовані потужності, незалежно від наявності транзиту, становлять понад 50 млн куб. м газу на добу. Це майже дорівнює середньодобовому споживанню Україною.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що санкції проти російського «Північного потоку-2» внаслідок ескалації військових дій з боку РФ можуть далі обмежити постачання газу на невизначений період.