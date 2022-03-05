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Ракурс
Преступления оккупантов против окружающей среды могут фиксировать украинцы. Фото: tvc.ru

Преступления оккупантов против окружающей среды будут зафиксированы

5 мар 2022, 15:02
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Відтепер кожен українець може фіксувати злочини окупанта проти довкілля через Saveecobot.

Для цього в екологічному чат-боті запрацювала функція повідомлення про шкоду, завдану довкіллю України від військових дій. Злочини загарбників треба надсилати у Міндовкілля чи у Державну екологічну інспекцію України. Про це заявив виконуючий обов’язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Як фіксувати злочини окупанта проти природи:



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  • додати чат-бот Saveecobot в Telegram t. me/SaveEcoBot або Viber chats.viber.com/saveecobot.
  • натиснути кнопку «Повідомити про екозлочин»;
  • обрати категорію злочину: забруднення водойм, небезпечні військові відходи, промислові аварії, пошкодження радіаційно небезпечних об'єктів, забруднення ґрунтів, пошкодження зелених насаджень тощо;
  • визначити локацію (автоматично або вручну);
  • зазначити дату та час фіксування злочину;
  • додати фото або відео екозлочину;
  • додати короткий опис за бажанням.

У Міністерстві зазначають, що чекають на інформацію від усіх, хто став свідком таких подій внаслідок незаконних дій РФ. Наголошують, що такі повідомлення будуть цінними доказами у судових процесах для відновлення українського довкілля.

Нагадаємо, 3 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі почав розслідувати воєнні злочини і злочини проти людяності російських солдатів в Україні.

Источник: Ракурс


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