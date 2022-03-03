Гага почала розслідувати воєнні злочини РФ в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n167875-sud-u-gaazi-pochav-rozsliduvannya-voiennyh-zlochyniv-rf-v-ukrayini.html

Ракурс

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі почав розслідувати воєнні злочини і злочини проти людяності російських солдатів в Україні.

Служителі Феміди отримали звернення від 39 країн про ситуацію в Україні. Це дозволяє почати розслідування ситуації в Україні у період з 21 листопада 2013 року. Цей часовий відрізок дозволить охопити масштаб будь-яких минулих чи поточних тверджень про воєнні злочини, злочини проти людяності або геноцид, скоєних у будь-якій частині України будь-якою особою. Про це йдеться в заяві прокурора Міжнародного кримінального суду Карім Хана.

Я повідомив керівництво Міжнародного кримінального суду про рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації. Наша робота зі збору доказів почалася, — наголосив він.



.



Хан пообіцяв повести об'єктивне й незалежне розслідування. Він нагадав, що попередній аналіз ситуації засвідчив, що в Україні могли бути скоєні злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.

Нагадаємо, 2 березня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, заявив, що 38 країн з усього світу зробили наймасштабніше звернення в історії до Міжнародного кримінального суду у звʼязку з вторгненням Російської Федерацію в Україну. Така кількість країн-заявників є безпрецедентною в історії.