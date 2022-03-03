Гага начала расследовать военные преступления РФ в Украине. Фото:

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Ракурс

Международный уголовный суд в Гааге начал расследовать военные преступления и преступления против человечности российских солдат в Украине.

Служители Фемиды получили обращение от 39 стран о ситуации в Украине. Это позволяет начать расследование ситуации в Украине в период с 21 ноября 2013 года. Этот временной отрезок позволит охватить масштаб любых прошлых или текущих утверждений о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных в любой части Украины любым лицом. Об этом говорится в заявлении прокурора Международного уголовного суда Карим Хана.

Я уведомил руководство Международного уголовного суда о решении немедленно начать активное расследование ситуации. Наша работа по сбору доказательств началась, — подчеркнул он.



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Хан пообещал повести объективное и независимое расследование. Он напомнил, что предварительный анализ ситуации показал, что в Украине могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС.

Напомним, 2 марта премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон, заявил, что 38 стран со всего мира сделали самое масштабное обращение в истории в Международный уголовный суд в связи с вторжением Российской Федерацию в Украину. Такое количество стран-заявителей является беспрецедентным в истории.