Железный занавес закрывается: "Аэрофлот" остановит все рейсы за границу с 8 марта

https://racurs.ua/n167975-jeleznyy-zanaves-zakryvaetsya-aeroflot-ostanovit-zagranichnye-reysy-s-8-marta.html

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» останавливает осуществление всех международных рейсов с 8 марта.

Об этом говорится в сообщении пропагандисткой РИА Новости.

Пресс-служба «Аэрофлота» пояснила, что исключением будут только рейсы в Белоруссию. Также отмечается, что «с 6 марта прекращается допуск на рейсы за границу для пассажиров, имеющих билеты в обе стороны с возвратом в Россию после 8 марта».

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«Аэрофлот» комментирует, что такое решение принято «для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров». Кроме того, авиакомпания подтвердила готовность полного возврата денег за отмененные рейсы. При этом, пассажирам, которые в настоящее время пребывают зарубежьем, советуют переоформить билеты на ближайшие даты для возвращения в Россию.

Ранее, 5 марта, компания S7 сообщила о прекращении вылетов заграницу и отмене всех международных рейсов. В настоящее время, компания старается организовать возвращение пассажиров при помощи компаний-посредников.