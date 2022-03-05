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Уничтожение российского вертолета попало на видео. Скриншот

На это можно смотреть вечно — уничтожение российского вертолета попало на видео

5 мар 2022, 12:15
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Російський бойовий вертоліт збили українські військові у суботу, 5 березня.

Ворожа машина летіла на малій висоті, щоб уникнути ураження. Загарбників це не врятувало, бо українські військові спрацювали професійно. Таким чином РФ втратила ще одну «пташку». Відео збиття гелікоптера оприлюднив Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Виходячи з відео, військові України знищили ударний вертоліт Мі-24. Такі гелікоптери зазвичай підтримують піхоту.

Оперативне командування «Північ» також повідомило, що в Чернігівській області 5 березня збили ще один ворожий літак. Деталі пообіцяли надати згодом.

Міністерство оборони України 5 березня повідомило, що з початку повномасштабної російсько-української війни Збройні сили України знищили щонайменше 39 літаків та 40 вертольотів противника.



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Зокрема, 4 березня, російська армія втратила три штурмовики Су-25. Українська авіація та ППО збили двох «грачів» на Чернігівщині, а один — під Волновахою Донецької області. Також вчора було знищено три вертольоти окупантів.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України розкрили імена особового складу бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з білоруського аеродрому «Ліда» для атаки українських міст та сіл.

Источник: Ракурс


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